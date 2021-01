Vækstaktier er stadig vigtige i porteføljen, men det er tid til at se sig om efter nye vinderaktier, lyder det fra flere sider

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Investorerne gør klogt i at sige mange tak for de vilde afkast, de gennem de sidste mange år har hentet i deres investeringer i de digitale giganter som FAANG og MAT, der dækker over henholdsvis Fa...