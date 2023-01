Investor Rekordmange fyringsvarsler lover skidt for huspriserne: Ledigheden er boligmarkedets store joker

Boligmarkedet rammes hårdt, når ledigheden stiger. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Heidi Birgitte Nielsen Nicolai Bøttkjær 21. jan. 2023 KL. 10:00 Gem til senere

December bød på et rekordhøjt antal fyringsvarsler, og det kan være rigtig dårlig nyt for et i forvejen presset boligmarked