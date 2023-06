Investor Børsselskab anklages for at føre investorer bag lyset

Steen Thygesen, topchef i børsselskabet Audientes. Arkivfoto: Simon Fals

Audientes-aktien er dykket 96,5 pct. siden børsdebut, efter selskabets salg af høreapparater i Indien er slået fejl. Selskabet er nu i søgelyset for at sælge aktier på et tvivlsomt grundlag