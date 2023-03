Investorredaktør om løgn og kaos i børskandidat: “Jeg er rystet, og næste bombe kan være på vej”

Kaosset virker til at være totalt i børskandidaten Meew, hvor stifteren Armin Kavousi netop er fyret efter at være blevet afsløret i løgn om bl.a. doktortitel og uddannelse – og sågar en baggrund som professionel fodboldspiller i USA.

Samtidig siger kunder, som selskabet har brystet sig af, at de ikke kender til noget kundeforhold hos Meew.

“Jeg er rystet, og næste bombe kan være på vej,” siger investorredaktør Simon Kirketerp i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast og konstaterer, at han “aldrig har set noget lignende fra en børskandidat.”

Under dækningen af selskabets forestående børsdebut afdækker Børsen blandt andet, at selskabets regnskaber ikke er reviderede, selvom det fremgik af prospektet. Desuden konstaterer børspanelet i Børsen med investorerne Jakob Have og Jens Løgstrup, at værdiansættelserne på tech-firmaets ventureinvesteringer virker oppustede.

“Tag eksempelvis selskabet Atlantis, som er stiftet i 2022, uden offentligt tilgængeligt regnskab og uden drift, men det er værdiansat til tæt på 50 mio. kr., ” siger Simon Kirketerp: “Og der er flere andre lignende eksempler, når man dykker ned i det ureviderede regnskab.”

Børspanelet advarer nu direkte mod investering i aktien.

Holder værdierne?

“Og holder de værdier, når der har været en revisor inde over? Jeg synes, der er grund til at være bekymret,” siger Simon Kirketerp.

Stifterens løgne blev tirsdag afsløret af Frihedsbrevet.

“Det er godt, det kommer frem nu inden børsnotering,” siger investor og adm. direktør Nina Movin, der er i studiet sammen med investor Ole Søeberg i Børsens Investor Podcast.

Begge opfordrer Spotlight-børsen til at trække stikket på noteringen.

Selskabet skulle have aflagt regnskab 28. februar, det venter investorerne stadig på.

Lyt til seneste nyt i sagen i Investor Podcasten, som også tager fat i udfordringen med kun få kvinder i de øverste ledelseslag i de børsnoterede selskaber.

Kvinder udgør kun 22,5 procent af bestyrelserne i de børsnoterede selskaber. Anne Louise Eberhardt er en af de få og sidder bl.a. i bestyrelsen hos FLS og Bavarian Nordic, samt er fmd. for Finansiel Stabilitet.

“Bestyrelsesposterne kommer ikke flyvende som stegte duer,” siger hun i podcasten og uddyber, hvad hun mener, der skal til for at få flere kvinder i bestyrelserne og ledelsen hos de danske selskaber.

Aktier som NKT, Mercedes, Volkswagen og Lufthansa bliver også vendt i udsendelsen samt Børsens All Star Portefølje.

I studiet journalist Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp.