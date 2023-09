Investorredaktør: Her er mit bud på et “alt eller intet”-sats i aktiespillet

En særlig aktietype har igen og igen vist sig som afgørende for, hvem der vinder Børsens aktiespil

Det plejer egentlig at gå ret godt for mig i Børsens aktiespil. De seneste år har jeg været med i toppen – ikke sådan helt fremme blandt de allerforreste, men i top 2-3000 ud af knap 70.000 deltagere. I år bliver det anderledes. Enten går det rigtig godt. Eller også går det helt galt.

For jeg kommer til at gøre noget, som jeg kun kan fraråde, at du gør hjemme i din egen aktieportefølje. Det er potentielt en afskyelig aktiestrategi, for konsekvenserne kan være økonomisk ulykke.

Men: I 2019 vandt handicaphjælperen Henrik Dahl-Andersen aktiespillet efter at have ramt en investering i det amerikanske biotekselskab Agile Therapeutics, der steg 537 pct. på én uge efter positive meldinger fra de amerikanske lægemiddelmyndigheder FDA om selskabets eneste produkt, hormonplastret Twirla.

I 2020 blev gennembruddet med coronavacciner afgørende for vinderen, installatør Venai Ponsong. Han havde satset massivt på Pfizer og Moderna, og begge aktier lettede, da meldingen om, at vaccinerne mod virussen var på vej.

I 2021 blev alle deltagere, der havde satset på biotekselskabet Oncopeptides kørt fuldstændig over, da den på én enkelt dag faldt 90 pct. efter en aldeles nedslående melding fra selskabet. Men energitrader Steffen Nielsen udnyttede til gengæld faldet til at tage et sats og smed 25 pct. af sin portefølje i aktien. To dage senere steg den knap 60 pct. og bragte ham frem som vinder af spillet.

I 2022 blev vinderen Niels Marstrand. Han brugte sin viden fra ni år i sundhedssektoren til at jagte aktier og afkast. Og her blev hans indsigt i biotek afgørende, da han købte det svenske selskab Bioarctic til sin portefølje. Den steg så med 173 pct. efter at have fået godkendt et middel, som selskabet har været med til at udvikle til bekæmpelse af alzheimers.

Jeg øjner altså et mønster, når jeg ser på de tidligere vindere.

Men faktisk har jeg en indrømmelse: Jeg afskyr selv biotekinvesteringer i det virkelige liv. Jeg har ad flere omgange formået at brænde mig noget så eftertrykkeligt på den aktietype, der rummer så enorme afkastmuligheder, der samtidig betyder maks. risiko.

Biotekaktierne bliver guldrandede investeringer, hvis det lykkes at veksle lovende forsøgsdata til reelle lægemidler, der kan komme ud på markedet og storsælge. Men fejler selskaberne i forsøget, kan alle forhåbninger om stor fremtidig indtjening forsvinde over natten. Og reaktionen kommer øjeblikkeligt på børsmarkedet – og den kan være hård. Meget hård.

Ordentlige tab

Ikke bare én gang – men to gange har jeg prøvet at miste 80 pct. af aktieinvesteringer på bare én enkelt dag. Begge gange var jeg investeret i udenlandske biotekselskaber, som havde lægemidler på vej og fremme i de helt afgørende og afsluttende forsøgsfaser. Men i begge skrækeksempler floppede selskaberne i de afgørende forsøg. Og det hele faldt fra hinanden.

Jeg har et par dårlige eksempler mere fra bioteksektoren på lager. Jeg tegnede eksempelvis aktier, da Topotarget gik på børsen i Danmark i 2005. Det selskab er for længst glemt. Men jeg har endnu ikke glemt mit tab på over 90 pct. Og jeg må erkende, at jeg aldrig har lavet en god investering inden for det felt. Jeg har i dag lovet mig selv, at det er slut med biotek.

Således en lang advarsel. Men i aktiespillet gør jeg en undtagelse. Hver gang jeg bliver spurgt til en vinderformel, så må jeg svare: Der skal fuld fart på risikoen. Biotek er vejen.

Jeg har derfor i det nordiske børsmarked identificeret en række biotekselskaber, som i løbet af de kommende måneder kan levere nyheder, der kan rykke i børskurserne.

Min portefølje ser derfor fra start ud som følgende:

Zealand Pharma: Det ligner umiddelbart det sikre kort blandt biotekselskaberne. Aktien har haft et absolut godt momentum på udsigterne til, at selskabet skal have del i det lukrative marked for vægttabsmedicin. Selskabet har også en potential godkendelse hos FDA, men den lander formentlig først sidst i december. Jeg satser stort på, at aktien kan fortsætte frem mod den melding og lader den udgøre 25 pct. af porteføljen, der fra start er 500.000 kr. værd.

Dernæst er fire svenske biotekaktier på min indkøbsliste. Dem lader jeg udgøre mellem 13 og 14 pct. af porteføljen.

Active Biotech: Selskabet venter i slutningen af året afgørende nyt fra forsøgene med et lungecancermiddel. Midlet er i fase 2. Biotekselskaber skal have produkter succesfuldt gennem tre faser, førend det kan nærme sig markedet.

Hansa Biopharma: Der forventes de kommende måneder at lande flere interessante forsøgsdata hos selskabet. Blandt andet fra et fase 2-studie med selskabets middel, der skal undgå at nyretransplanterede patienter udstøder det transplanterede organ.

Mendus: Der ventes yderligere data på et af selskabets gennemførte forsøg med immunterapi mod cancer. Og så bør der også komme langtidsopfølgning på overlevelsesdata hos forsøgspersoner, der har modtaget selskabets cancermiddel.

Bioinvent International: Selskabet arbejder med mulige midler indenfor kræftterapi. Der ventes data på to Fase 1-forsøg i løbet af andet halvår 2023.

Og så for at det hele ikke skal køre helt ud over kanten, hvis et af selskaberne fejler stort, bliver der også plads til det danske aktiemarkeds helt store trækhest, som er alt det, biotekselskaberne drømmer om at blive. Et succesfuldt medicinalselskab.

Novo Nordisk: Salget brager frem, og momentum er så stærkt i aktien, at den næsten ligner et must til et kortsigtet aktiespil. Aktien er oppe med 48,7 pct. i år. Jeg lader den udgøre 20 pct.

Men selv med Novo Nordisk ombord, er det her ægte high risk.

Ønsk mig held og lykke. Hvordan det udvikler sig, kan følges i denne gruppe i spillet: Børsens Aktiepanel.

