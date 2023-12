Investor Investorer står over for en stor risiko i presset tøj- og modeindustri

Modeindustrien skal omstille sig, bl.a. skal selskaber i EU fremover kunne dokumentere, at ingen i leverandørkæden har bidraget til tab af biodiversitet. Foto: Yuki Iwamura/Bloomberg Foto: Bloomberg

Gro Høyer Thielst 18. dec. 2023 KL. 19.00 Gem til senere

Lovgivning vælter ind over tøjindustrien, som mangler massive investeringer for at kunne omstille sig