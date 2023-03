Investorer om drama i GN: Et stort mistillidsvotum til ledelsen

“Ledelsen har ikke styr på sin kapitalallokering. Derfor er jeg ude som investor.”

Sådan lyder det fra privatinvestor og tidligere børsmægler på Wall Street Peter Bækgaard.

Kun 16 timer før generalforsamlingen onsdag trak bestyrelsen i GN Store Nord forslaget om en kapitaludvidelse på op til 7 mia. kr. tilbage. Bestyrelsen ville hente penge i markedet for at dække gæld ind fra købet af Steelseries for 8 mia. kr. i 2021. Bestyrelsen erkendte, at forslaget ikke kunne samle det fornødne antal stemmer til at blive vedtaget.

“Jeg synes, det er et stort mistillidsvotum til både ledelse og bestyrelse,” siger Peter Bækgaard i Børsens Investor Podcast.

“Det kan godt være, der skal en ny ledelse eller en ny bestyrelse ind. Jeg er meget usikker på, hvordan de anvender kapitalen, og derfor er jeg ikke interesseret som investor. Det er jo en ledelse, der ikke har styr på kapitalallokering. Jeg kan godt lide at investere i selskaber, der har god fornemmelse for, hvordan kapitalen skal allokeres, og sikre et højt afkast på den investerede kapital til glæde for aktionærerne,” siger han videre.

GN Store Nord-aktien er faldet fra over kurs 582 i 2021 til nu 145.

Både Peter Bækgaard og Ole Søeberg, investor og tidl. formand for Dansk Aktionærforening, peger på, at gælden kan mindskes ved at sælge dele fra.

“Når du har brugt kreditkortet lidt for flittigt, så kan det godt være, at du må sælge nogle af de aktiver, du har anskaffet,” siger Ole Søeberg.

Investor tilliden skal tilbage i Ambu

Også en anden stor dansk aktie er oppe til debat i podcasten.

Efter syv nedjusteringer og en halvering af aktiekursen overtog Britt Meelby Jensen i maj styringen af Ambu. Hun har nedlagt 200 stillinger, iværksæt en ny strategi og skåret i ledelseslaget. Aktiekursen er siden da steget 15 pct. Hør, hvordan hun arbejder på at genvinde investortilliden til Ambu i podcasten.

Kollapset i to amerikanske banker har sendt chokbølger gennem finansmarkederne. Seniorrådgiver Lars Krull, Aalborg Universitet, tror ikke på en ny finanskrise.

“Banker er gennemregulerede, kedelige og stabile,” siger han i podcasten og fortæller, hvilke han ville investere i, hvis han skulle købe aktier.

Værter Tina Riising og investorredaktør Simon Kirketerp.

Producer Mie Hee Christensen.

