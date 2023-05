Investorer lune på Lundbeck og luksusaktie

Siden kursbunden i september er Lundbeck-aktien steget med ca. 60 pct. Selskabet har fået en række nye og højere kursmål den seneste tid. Det forstår investor Peter Bækgaard udmærket. Han er selv investeret i den danske migræne- og psykofarmakaproducent, fortæller han i denne udgave af Børsen Investor Podcast.

“Der har været en hel del surhed på grund af governance (ledelse, red.), hvor selskabet har valgt at opdele aktien i A- og B-aktier og en frygt for, at selskabet vil gå ud og foretage nogle større indkøb af enten projekter eller andre virksomheder,” siger Peter Bækgaard som en forklaring på, hvorfor Lundbeck kom ned og handlede på nogle ifølge ham helt “ekstremt lave multipler”.

“Jeg synes stadig, at aktien ser rigtig billig ud,” siger Peter Bækgaard, der godt kan se aktien bevæge sig længere op bl.a. som følge af en bredere og bedre produktpalette samt en godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, af Lundbecks middel mod agitation hos alzheimers-patienter.

“De får et ekstra produkt ind på toplinjen, så de efterhånden har fem-seks trækheste til at trække salget. Tidligere var det i virkeligheden et “one product-company”,” siger Peter Bækgaard og bemærker, “at gælden er næsten væk”.

Lundbeck handler ifølge ham på 8-9 gange EV/ebit, der udtrykker markedsværdien af selskabet plus gæld divideret med indtjeningen før rente og skat. Til sammenligning handler Novo Nordisk til en EV/ebit i indeværende år på ca. 31.

“Det er ikke fordi, Lundbeck ikke har nogen risici, men aktien er bare stadig meget billig,” siger Peter Bækgaard.

Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond, fortryder allerede, at hun netop har solgt sine Lundbeck-aktier.

“Vi bundfiskede jo, fordi folk var blevet så sure på selskabet på grund af A- og B-aktier, de tjente heller ikke penge af betydning, og så ville de ud at købe op med en aktiepris helt i bund. Der var kun skyer,” siger Nina Movin og tilføjer, at hun kan se, at Lundbeck begynder at tjene penge, og at Lundbeck-topchefen, Deborah Dunsire, “begynder at sige det rigtige, at hun ikke vil købe op.”

Modeaktier som LVMH og Hermes fortsætter deres flotte vækstrater og kursudvikling trods krisesnak. Derfor har Nina Movin kigget nærmere på den schweiziske modeaktie Richemont, der netop har aflagt årsregnskab. For Richemont er endnu ikke stukket helt af kursmæssigt som LVMH og Kering.

“Af de aktier, der er, så ville jeg nok købe den, hvis man skal ind i den her gruppe,” siger Nina Movin om Richemont, der står bag mærker som Cartier og Montblanc.

Nina Movin har dog ikke selv købt Richemont, da hun vurderer, at aktien er for dyr til hendes smag.

Ifølge analytikerne, der følger Richemont, ligger der på baggrund af deres kursmål de kommende 12 måneder et kursmæssigt potentiale på ca. 6-7 pct., mens analytikerne ser kurspotentiale på ca. 16 pct. i Kering, ca. 7 pct. i LVMH og tab på ca. 4 pct. til aktierne Hermes og Burberry.

