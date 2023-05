Podcast: Europæiske våbenaktier er steget langt over 100 procent – kan milliardstøtte forlænge opturen?

Afkast på 226 og 161 pct. inkl. udbytter er blot nogle af de imponerende afkast, investorer i de europæiske våbenaktier som tyske Rheinmetall og svenske Saab har fået siden årsskiftet til 2022.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 har adskillige lande skruet markant op for deres forsvarsbudgetter, og lige rundt om hjørnet venter endnu et boost i form af en milliardstøtte fra EU til den europæiske våbenindustri. Spørgsmålet er, om der er mere at hente i den på mange måder kontroversielle investering.

Det spørger vi gæsterne om i denne uges udgave af Børsen Investor Podcast; Nina Movin, adm. direktør i Otto Mønsteds Fond, og investor Ole Søeberg, Nordic Investment Partners.

Investeringsdirektør Peter Lindegaard i Industriens Pension, der har investeret 390 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af pensionsselskabets udenlandske noterede aktieportefølje, fortæller om sine overvejelser med pensionsselskabets våbenaktier.

Oplagte momentum-aktier

I Falcon Invest har porteføljeforvalter René Engell kigget på momentum i de fire europæiske våbenaktier, som ligger i investeringsforeningens investerbare univers, og noget tyder på, at det stærke momentum ser ud til at kunne fortsætte.

Har man som investor fravalgt våbenaktier af etiske årsager, eller fordi de – som de europæiske våbenaktier – på meget langt sigt ikke har klaret sig bedre end de globale aktier, kan man vælge andre områder, der naturligt vil få et løft af industrien.

Lyt med og hør, hvad Nina Movin fremhæver som eksempel.

Bankkrak og ejendomspanik

Vi dykker også ned i risikoscenariet, der tordner sig op fra isolerede tilfælde i form af bankkrak i USA og Schweiz til en ejendomssektor i problemer i både USA, England og Sverige, hvor refinansiering og tomme bygninger måske, måske ikke kan slå sprækker ud til aktiemarkedet.

Portefølje tæt på rekord

Saxo Bank har stillet 600.000 kr. til rådighed til Børsen Investor All Star Team, der har plukket aktier til en portefølje, som aktuelt ligger tæt på sit rekordniveau – bl.a. takket være et pletskud fra Ole Søeberg.

Hør, hvad han har tænkt sig at gøre med Simcorp, efter aktien er stegt ca. 40 pct. på baggrund af Deutsche Börses købstilbud.

Hør også, hvorfor Nina Movin er på nippet til at give slip på Adidas.

Værter: Gro Høyer Thielst og investorredaktør Simon Kirketerp

Producer: Arjuna Alexander Kolkur Sørensen

