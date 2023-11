Direktør vinder Børsens Aktiespil med 194 pct. i afkast: Købte op i kollapsede aktier

Årets aktiespil er netop overstået, og vinderen vandt især på grund af to store satsninger

Vinderen af Børsens Aktiespil 2023 og dermed også vinderen af en spritny Kia EV6 er Jan Bøjstrup Christensen, der udover at være årets aktiespilvinder også er direktør i SOS Dansk Autohjælp.

“Det føles utrolig dejligt, det var ligesom at finde nålen i høstakken. Jeg var i bilen på vej hjem fra et kundemøde, da jeg fik opkaldet med bekræftelsen, og så jublede jeg og fik ringet hjem til konen og sagde, at der er en ny bil på vej,” fortæller han.

Analysechef i Sydbank Jacob Pedersen skrev i starten af november en klumme i Børsen, hvor han skrev, at det er nødvendigt med risiko for at vinde aktiespillet, og årets vinder har i høj grad fulgt det råd.

SAS skyder til vejrs

To aktier var altafgørende i årets aktiespil, hvor Jan Bøjstrup Christensen under spillernavnet Ildefonso fik en startkapital på 500.000 kr. til at udvikle sig til 1,5 mio. kr. i løbet af de to måneder, aktiespillet varede.

Den første aktie skal findes i luftfartens verden, hvor SAS-aktien blev udråbt som værdiløs, da selskabet offentliggjorde, at man ville afnotere aktien fra børsen. Men nogle af investorerne i årets aktiespil så samtidig en unik situation i den tilsyneladende værdiløse aktie – en af dem var Jan Bøjstrup Christensen.

“ Enten går den helt i hullet og lukker ned, eller også så er der nogen som handler lidt Jan Bøjstrup Christensen, vinder, Børsens Aktiespil 2023

For da aktien faldt over 95 pct. til et niveau på mere eller mindre kurs nul, betød det samtidig, at meget små prisændringer potentielt kunne betyde enorme udsving og gevinster – det betød bl.a. gevinster på omkring 450 pct., da aktien på dagen først faldt voldsomt, men steg kraftigt fra bunden.

“Min startportefølje bestod udelukkende af flyaktier, det fik jeg så ret hurtigt skiftet ud, men så kom opkøbet af SAS, da de havde deres krise, og så tænkte jeg, nu prøver jeg at gå ind i den, men det var jo ren lotto,” fortæller Jan Bøjstrup Christensen og uddyber:

“Enten går den helt i hullet og lukker ned, eller også så er der nogen, som handler lidt. Og med så lavt et udgangspunkt skal der ikke ret store stigninger til, før procenterne også er der.”

Situationen med SAS-aktien endte med at være yderst indbringende for Jan Bøjstrup Christensen, hvis portefølje dermed var oppe med hele 91,85 pct. den 4. oktober.

Norsk sats

Men SAS var ikke den eneste jackpot, direktøren ramte. Northern Drilling er en norsk boreentreprenør, der har specialiseret sig i at bore efter olie og gas i arktiske områder.

Efter et stort fald i kursen fra september til og med oktober på hele 98,7 pct. var endnu en mulighed opstået for store kurssving. Jacob Pedersen forklarede forløbet i sin klumme:

“Sidst i september kom det frem, at det (Northern Drilling, red.) havde tabt en voldgiftssag mod et stort sydkoreansk skibsværft om annullering af ordrer på to dybvandsrigge – en sag, som oprindeligt blev anlagt, fordi ledelsen i Northern Drilling mente, der havde været tale om både ordreforsinkelser og kontraktbrud.”

500 pct. kunne man hente på det norske selskab Northern Drilling

Derfor, forklarer han, kunne investorer som Jan Bøjstrup Christensen tjene stort ved at spekulere i, om sagen kunne vendes til det norske selskabs fordel, hvilket udløste stigninger på omkring 500 pct.

Her ramte Jan Bøjstrup Christensen igen rigtigt, og hans portefølje voksede fra 848.721 kr. til 1.565.275 fra den 31. oktober til den 2. november.

“Det jeg gjorde som en fast rutine hver dag, jeg mødte ind på arbejde lidt i syv, og så tjekkede jeg norske Dagens Næringsliv, svenske Dagens Industri og Børsen på nettet og så efter børsmeddelelser, og der så jeg, at Northern Drilling fortsatte ned,” siger direktøren og fortæller:

“Så undersøgte jeg lidt og fandt ud af, at der lå måske et aktiv i en retssag, og så stak den heldigvis af.”

Der var flere spillere i årets aktiespil, der endte spillet med enorme afkast. På andenpladsen kom Danielmalix og på tredjepladsen kom vinderen af Børsens Aktiespil i 2020 Venai Ponsong.

Godt tip

Jan Bøjstrup Christensen fortæller, at han aldrig ville handle med så stor risiko privat. Der er det primært en blanding af C25-virksomheder, bankaktier og resten i pensionskassen, men han har et godt tip til fremtidige aktiespil.

“Det er nok en god blanding af at finde noget, som falder uden at tabe det hele, hvor der samtidig er noget potentiale. Du er simpelthen nødt til at finde nogle af dem, som bliver købt op eller har tabt så meget, at man kan hente noget der,” siger han.

Præmiebilen har en værdi af 437.899 kr., og vinderpræmien kommer inkl. et års bilforsikring fra Alm. Brand. Direktøren i SOS Dansk Autohjælp fortæller, at planen er, at bilen skal hjem i garagen.

“Fruen har en bil af lidt ældre dato, og præmiebilen virker som en lækker bil, så nu er planen, at den kommer hjem og køre, og det glæder vi os vildt til.”