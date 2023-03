Investor Danske Bank om risikable obligationer: Sælg nu

Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank, har her til morgen ændret anbefalingerne til bankens privatkunder: De bør ikke have risikable virksomhedsobligationer i porteføljen mere. Arkivfoto: Jeppe Carlsen

Heidi Birgitte Nielsen 20. mar. 2023 KL. 16.00

Virksomhedsobligationer med høj rente er blevet alt for risikable at have i porteføljen, mener Danske Bank