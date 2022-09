Investor Danske aktier styrer mod værste måned i 11 år: Investor står klar til at købe op

Michael Voss, der står bag Fundamental Fondmæglerselskab, har langt flere kontanter stående på sidelinjen end normalt. Arkivfoto: Peter-Emil Witt

September ser ud til at blive den værste måned for danske aktier siden 2011. Investor står parat med kontanter til at samle bombede aktier op