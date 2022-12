C25-indekset er de seneste to måneder steget svimlende 21 pct. Investorer tror, at danske aktier har ramt et vendepunkt, og at opturen fortsætter trods udsigt til økonomisk nedgang

Lone Kjærgaard, adm. direktør, Investering & Tryghed, mener, at den nuværende optur for C25 er et “sjældent syn”. Arkivfoto: Michael Drost-Hansen