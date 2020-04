Tre årsager til at bæredygtige aktier slår markedet under coronakrisen: “Hele min karriere har jeg arbejdet for at afmontere myten om, at man går på kompromis med afkastet, hvis man investerer bæredygtigt”

Coronakrisen vidner om tydelige merafkast i investeringer i de højest esg-ratede selskaber, fastslår kapitalforvalter

Et merafkast på 16,8 procentpoint og et på 5,2 procentpoint – så meget har forskellen været på en investering i henholdsvis de bedste esg-ratede aktier og obligationer over for de dårligst esg-rate...