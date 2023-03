Investor ATP’s investeringer er sårbare efter brandudsalg

Professor Jesper Rangvid er bekymret for likviditeten i ATP’s portefølje. Han frygter, at ATP kan påvirke boligmarkedet negativt, hvis selskabet er tvunget til at sælge endnu mere ud af sin realkreditbeholdning. Arkivfoto: Simon Fals Foto: Simon Fals

Heidi Birgitte Nielsen 05. mar. 2023 KL. 12.00

ATP er ved at løbe tør for likvide aktiver, der kan sælges, hvis ny nedtur rammer. Det kan få konsekvenser for aktie- og boligmarkedet