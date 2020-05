Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Zoologiske haver kan igen åbne dørene efter at have været lukket siden marts under coronakrisen.

Kulturinstitutioner som museer, teatre, biografer og zoologiske haver får lov til at åbne straks. Det viser en aftale mellem Folketingets partier. Det er resultatet af onsdag...