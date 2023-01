Generelt Top 100 målt på diversitet: Her er landets mest mangfol­dige topledelser

De største C25-virksomheder er bedst til at skabe diversitet, viser en opgørelse over mangfoldigheden i de 100 største virksomheder i Danmark. Mens de mindre virksomheder ansætter via deres netværk, har de store råd og overskud til at prioritere området. Det gælder også Chr. Hansen, der topper listen

“Ved sidste rekruttering af bestyrelsesmedlemmer bad vi headhunterne specifikt om en 50/50-kønsfordeling blandt kandidaterne. Hvis dette ikke kunne lade sig gøre, bad vi dem om at gå tilbage og kigge grundigere,” fortæller HR-direktør i Chr. Hansen, Alice Larsen. Foto: Simon Fals