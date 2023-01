Generelt Andelen af ældre ledere stiger, og der bliver færre unge ledere: Usund udvikling, siger IDA

Unge med lederambitioner kæmper for at få lov til at prøve kræfter med ledergerningen. Men de ældre ledere lukker dem tilsyneladende nødigt ind i magtens korridorer, viser de tørre tal

Julie Dalsgard hører til den nye generation af højtuddannede unge, som er klar til at udfordre de ældre ledere. Arkivfoto: Maria Fonfara