Generelt Ugen der gik: Rødt flertal, friske regnskaber og rentemeldinger

Den altoverskyggende begivenhed i den forgange uge har været valget, men ej heller at forglemme, at vi er gået ind i en frisk regnskabssæson, og at den amerikanske centralbank endnu engang har strammet renteskruen

Det var en glad og stolt Mette Frederiksen, der ankom til Christiansborg på valgaftenen, efter det så ud til, at rød blok havde samlet et flertal. Foto: Jonas Pryner Andersen