En pakke svarende til 6140 milliarder kroner skal holde erhvervsliv og lønmodtagere oven vande i coronakrisen.

Tysklands regering planlægger en hjælpepakke til en værdi af 822 milliarder euro for at hjælpe virksomheder, der er hårdt ramt af coronakrisen. Det fremgår af et lovforslag, ...