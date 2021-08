Øjenvidner beretter om skud ved Kabuls lufthavn og en lukket indgang. USA fraråder amerikanere at tage dertil.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Tusindvis af mennesker har slået ring om lufthavnen i Kabul, som er den vigtigste livline for de afghanere, der håber at kunne komme ud af Afghanistan, efter at Taliban har taget magten...