I Helmand blev et hospital bombet, og i Herat-provinsen flygter afghanere fra kampe mellem hæren og Taliban.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Kampene raser mellem Taliban-oprørere og regeringssoldater i Afghanistan lørdag. De to sider forsøger begge at få kontrol med to provinshovedstæder. I den sydlige Helmand-pro...