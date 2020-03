Stigende renter og usikkerhed vil betyde færre bolighandler

Stik imod forventningen er renterne steget i takt med, at coronavirussen breder sig i verden. Det vil få konsekvenser for boligmarkedet, hvor den enkelte boligkøber allerede nu har mindre at købe for end for bare en uge siden

