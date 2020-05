Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Pia Olsen Dyhr vil have statsministeren til at afvise Venstres forslag om skattestop, siger hun til Politiken.

I en tv-debat torsdag aften kom Venstres partileder, Jakob Ellemann-Jensen, med et ultimativt krav til regeringen om et skattestop under genopretningen efter coronakrisen. I ...