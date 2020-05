Man kommer ikke længere væk fra moderne grønne biler end en 6,6-liters Pontiac Trans Am med rød stue og en himmelsk V8-buldren

Det er en hedonistisk oplevelse at træde hårdt på den tunge speederpedal i en Trans Am ved et grønt lys i et kryds på Roskildevej vestFakta for København. Blandt miljøvenlige hybrider og pæne mikro...