Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I 2003 overlevede Roy Horn et tigerangreb under et show i Las Vegas. Fredag døde han som følge af Covid-19.

Roy Horn, den ene halvdel af den berømte tryllekunstnerduo Siegfried and Roy, er død. Roy Horn døde i Las Vegas fredag af komplikationer i forbindelse med Covid-19. Han blev ...