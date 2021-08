Det skal være obligatorisk at teste risiko for ordblindhed i 1. klasse, mener børne- og undervisningsminister.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Står det til regeringen, skal der sættes ind over for ordblindhed hos børn tidligere, end det gøres i dag. Ifølge et nyt forslag skal landets grundskoler senest i 1. klasse t...