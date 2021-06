Virksomheder har foreløbig lånt 30 millioner kroner af staten i coronalån. Bankerne kan overtage lånene.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Mens virksomheder fortsætter med at låne penge af Skattestyrelsen til betaling af moms og A-skat, arbejder regeringen i kulisserne på at få landets banker til at overtage de særlige cor...