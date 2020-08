Sportsvognsmærket Pagani har fået en forhandler i København for sine ultradyre og eksotiske biler. Salgsmålet er ganske beskedent

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danmark har fået et nyt bilmærke i eksklusiv stilhed. Italienske Pagani fik i sidste uge en officiel repræsentation i København i form af Pagani of Copenhagen, der har hjemme i Lyngby nord for Købe...