TDCs nye topchef lander midt i en ny og mere dyster økonomisk virkelighed. Han vil dog fortsætte med massive milliardinvesteringer

Henrik Clausen har fredag været topchef for landets største telekoncern, TDC, i præcis to måneder. Under normale omstændigheder vil det betegnes som en temmelig begrænset periode. Men de seneste må...