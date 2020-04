Eksklusivt for kunder

Der er lukket hos frisøren, kosmetologen og bryndesigneren. Børsens skønhedsredaktør guider dig til at holde styr på håret på hovedet og resten af kroppen

Dengang for kort tid siden, da vi tog fødselsdagsfester, tætpakkede koncerter og frisøraftaler for givet, var det tit forbundet med himmelvendte øjne at hjemmefarve sit hår og nærmest tabubelagt a...