Fra 2007 til 2019 er antallet af kvinder, der får børn, efter at de er fyldt 46 år, næsten tredoblet.

Der er ikke behov for at ændre aldersgrænsen for, hvornår kvinder kan få fertilitetsbehandling i Danmark, også selv om størstedelen af kvinder over 46 år, som får børn, i dag får hjælp i udlandet.D...