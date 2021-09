Partistifter Pia Kjærsgaard er svært utilfreds med, at Martin Henriksen er valgt til partiets hovedbestyrelse.

