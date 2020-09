Ford lancerer den fem meter lange og to meter brede Explorer som plugin-hybrid med op til 42 km på el, syv sæder og næsten 500 hk

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Efter at have høstet erfaringer med at importere Mustang til Europa de seneste år kommer Explorer som den næste amerikanske Ford til Danmark sidst i september. Explorer er en traditionel amerikansk...