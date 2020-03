Honningfirmaet Jakobsens ejer Helle Reinevald er bange for forsinkelser i leverancer af råvarer, emballage osv. og vil fordoble sit lager

Ejeren af honningfirmaet Jakobsens A/S er i gang med at fordoble sit lager af både færdige honningprodukter og af råvarer og emballage. Hun er bange for, at det eskalerende Corona-virusudbrud med s...