Boris Johnson opfordrer forældre til at sende deres børn i skole mandag trods pres for nye restriktioner.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Briterne kan godt forberede sig på nye restriktioner i kampen for at bremse en markant stigning i de daglige covid-19-smittetal.Det siger premierminister Boris Johnson i et interview med BBC søndag...