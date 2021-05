Udenrigsministeren og regeringen modtager kritik for ikke at dele FE-vurdering med Udenrigspolitisk Nævn.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Et flertal i Folketinget udtaler fredag kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og hele regeringen for ikke at dele sikkerhedsvurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om danskere i fange...