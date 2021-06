Manuel Locatelli scorede to flotte mål, da Italien slog Schweiz med 3-0 og sikrede sig avancement fra gruppen

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Italien er som det første hold ved EM klar til ottendedelsfinalerne. Det står klart efter en 3-0-sejr over Schweiz, som betyder, at italienerne mindst bliver nummer to i gruppe A. Sassuolo-stjernen...