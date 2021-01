Restaurant Geist i København genåbner ikke, i stedet kommer en ny restaurant med topkokken Andreas Bagh fra michelinstjerne restauranten Marchal ved roret

Eksklusivt for kunder

Da Bo Bech for nyligt meddelte, at han forlod restaurant Geist, sprang det som lidt af en bombe i restaurationsmiljøet.Den populære restaurant virkede som en fasttømret succes, der evnede at begejs...