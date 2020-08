Anna Thygesen har store personlige tragedier og en af de mest omtalte erhvervsskandaler i bagagen: “Nogle folk synes, jeg er en rimelig anstrengende type, men det er jeg egentlig ligeglad med”

Fra den ene dag til den anden blev Anna Thygesen allemandseje pga. PFA-sagen. To årtier senere præger kommunikationsrådgiveren stadig offentligheden som klummeskribent, debattør og tv-vært. Hun insisterer nemlig på at sige sin egen mening, og så må folk synes om hende, hvad de vil. For hvis du kæmper for alles opbakning, så har du tabt på forhånd

