Coronavirus har kostet luftfartstrafikken dyrt. To tredjedele færre personer forventes at rejse verden over.

Antallet af flypassagerer på globalt plan kan falde med 1,2 milliarder i forhold til forventningerne. Det vurderer USA's luftfartsagentur i en pressemeddelelse onsdag. ...