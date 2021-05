Små chips bliver kaldt den nye olie. Mangel på dem spiller en nøglerolle i rivaliseringen mellem USA og Kina.

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er akut mangel på halvledere, som mange kalder den nye olie. Det er specielt i bilindustrien, at den globale chipmangel er begyndt at få økonomiske konsekvenser. Manglen er med til at forstærke...