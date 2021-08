Fotoserie: Et køkken med millioner fra sommerhjælpepakken ruller ud Danmark rundt

Organisationen Madkulturen har modtaget 1,5 mio. kr. fra sommerhjælpepakken. Pengene skal facilitere gastronomiske events i Danmarks fire største byer og være med til at holde hånden under en hårdt ramt restaurationsbranche og turismeerhverv. Børsen er taget med på tur

Tæt samlet om en frisk, grøn squashsuppe, der er i gang med at blive blendet, står 15 personer midt i Kongens Have i Odense. John Kofod, køkkenchef og ejer af restauranten Sortebro Kro, viser de in...