Et dansk Hercules-militærfly evakuerede over 80 personer lørdag aften fra lufthavnen i Kabul.

Over 80 personer blev lørdag aften evakueret fra Kabul på et dansk militærfly.Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) søndag på Twitter.- Jeg kan bekræfte, at et dansk Hercules-fly i går aft...