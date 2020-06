Eksklusivt for kunder

Erhvervsminister er glad for, at der lægges loft på kviklån, så det er slut med ublu renter, som han ser det.

Kort før juleaften sidste år indgik et bredt politisk flertal en aftale om at gøre op med kviklån. Og torsdag formiddag blev aftalen endelig vedtaget i Folketinget.Det har været et ønske fra flere...