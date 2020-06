Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

To suspenderede betjente fra Buffalo i delstaten New York sigtes for deres behandling af en ældre demonstrant.

To betjente fra byen Buffalo i New York, der væltede en ældre mand omkuld ved en demonstration torsdag, er blevet sigtet for vold. Det oplyser anklagemyndigheden ifølge nyhed...