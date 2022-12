Generelt Hun er netop kåret til bedst over 60: 69-årig direktør opkræver årligt 700 milliarder

Hun har knap 1100 medarbejdere og står med ansvaret for at opkræve 700 mia. skattekroner i 2021. Karin Bergen er Skats erfarne direktør for personskat og er netop kåret som “Bedst over 60” af Djøf

Med 1100 medarbejdere og ansvar for opkrævning af 550 mia. kr. har Karin Bergen et helt særligt lederjob. En opgave, der i hendes optik kalder på en særlig ydmyghed. PR-foto