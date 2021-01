Trump forsøgte ifølge Washington Post at få Georgias valgansvarlige til at "finde" flere stemmer i hans favør.

USA's præsident, Donald Trump, har forsøgt at presse indenrigsministeren i delstaten Georgia til at "finde" stemmer nok til at vende Trumps nederlag ved præsidentvalget 3. november. ...