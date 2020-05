Eksklusivt for kunder

Den kinesiske techgigant Huawei har i breve til to danske statsministre forsøgte at øve indflydelse.

Den kinesiske teknologivirksomhed Huawei har gennem flere år forsøgt at påvirke den danske statsminister. Mindst et brev er direkte truende.Det viser en brevveksling mellem Huawei og to danske stat...