Stop med at sende afviste asylansøgere tilbage til Afghanistan i de næste tre måneder, siger regeringen.

Afghanistans regering anmoder europæiske lande om at suspendere hjemsendelsen af afviste, afghanske asylansøgere. Det skyldes, at Taliban-militsen er i offensiven samtidig me...